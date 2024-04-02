Дьяков: «Спартак» без Промеса выглядит уныло, в клубе нет игрока, способного его заменить

Бывший российский футболист Виталий Дьяков высказался о нидерландском нападающем «Спартака» Квинси Промесе.

«Абаскаль может сделать всё что угодно, связанное с составом. Было высказывание про бога. Это, конечно, смешно и весело, но все уже привыкли, что Абаскаль частенько странно выбирает состав. Плюс у «Спартака» отсутствует Промес, без которого команда выглядит совсем уныло и не забивает вообще.

Пока в «Спартаке» нет того футболиста, который мог бы заменить Промеса. Вернулся Бонгонда, и я жду результативных действий от Зиньковского. Надо, чтобы кто-то из игроков атаки брал на себя бразды правления, вёл команду вперёд и смог заменить Промеса. Но пока такой игрок не нашёлся», — сказал Дьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.