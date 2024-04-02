Бояринцев: «Спартаку» нужно побороться за Кубок — медали в чемпионате под вопросом

Бывший футболист московского «Спартака» Денис Бояринцев поделился ожиданиями от первого матча 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России между красно-белыми и «Зенитом». Первый матч полуфинала Пути РПЛ Кубка России состоится 3 апреля. Игра пройдёт в Москве на стадионе «Лукойл Арена». Начало предстоящей встречи запланировано на 20:30 мск.

«Зенит» теряет очки, несмотря на лидерство, которое по сравнению с прошлыми годами не такое безупречное. У «Спартака» без Промеса образовалась проблема — не могут забить три игры. Но мне кажется, что стоит ждать запредельный настрой и мотивацию со стороны «Спартака» на «Зенит», так как команде очень нужна победа. «Спартак» терял очки в матчах с аутсайдерами, но в сложных ситуациях побеждал лидеров и показывал игру.

Я жду хороший футбол, и хотелось бы победы «Спартака», тем более это кубковый матч, который будет носить принципиальный характер. В домашнем матче с «Зенитом» «Спартак» вряд ли откажется от того футбола, который прививает Абаскаль. Но главный вопрос — в реализации. Я говорил, что незаменимых нет, но такого игрока, как Промес, очень не хватает. «Зенит» точно будет с медалями в этом году, а «Спартак» — под вопросом. Поэтому «Спартаку» нужно побороться за Кубок России», — сказал Бояринцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.