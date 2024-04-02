Арсен Захарян попал в символическую сборную 30-го тура Примеры по версии Sofascore

Российский полузащитник «Реала Сосьедад» Арсен Захарян попал в символическую сборную 30-го тура испанской Примеры по версии портала Sofascore. Напомним, воспитанник «Динамо» стал автором голевой передачи в матче с «Алавесом» (1:0). Россиянин получил оценку 7,9.

Фото: Sofascore

Символическая сборная 30-го тура Примеры: Эррера («Осасуна»), Домингес («Сельта»), Пачеко («Реал Сосьедад»), Рамос («Севилья»), Парехо («Вильярреал»), Родриго («Реал»), Захарян («Реал Сосьедад»), Рафинья («Барселона»), Довбик («Жирона»), Жозе («Бетис»).

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Напомним, Захарян перешёл в «Реал Сосьедад» в августе 2023 года. Контрактное соглашение футболиста с клубом рассчитано до 2029 года. В нынешнем сезоне Захарян принял участие в 21 матче в чемпионате Испании, в которых забил один гол и сделал две результативные передачи. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 15 млн.

После 29 туров чемпионата Испании «Реал Сосьедад» заработал 49 очков и расположился на шестой строчке.