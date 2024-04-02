В «Титане» объяснили, почему поддержали бойкот канала «Крысева»

Президент медийной футбольной команды «Титан» Александр Титанович прокомментировал решение клуба присоединиться к бойкоту канала «Крысева».

«Лично у нас вопросы к Севе как к СМИ возникали довольно давно. Я их, собственно, с ним частенько проговаривал. События, которые произошли не так давно, стали катализатором. После этого я понял, что какого-то смысла в дальнейшей коммуникации нет», — сказал Титанович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Хрущом.

Напомним, ранее было опубликовано коллективное письмо о бойкоте канала «Крысева», который ведёт журналист Севастьян Терлецкий, в соцсетях команды «БроукБойз», под ним также подписались «Чисто Питер» (медиаклуб «Зенита»), ФК «10», ФК «Деньги», «Народная команда» (клуб фанатов «Спартака»), «Титан» и Fight Nights. Главная претензия к Терлецкому — ангажированность в пользу топ-клубов. Якобы он освещает жизнь только самых популярных команд, чтобы получить больше хайпа и просмотров, а на других забивает.