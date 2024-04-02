«Про нас не пишут, и толка нет». Новый скандал в Медиалиге — у клубов лопнуло терпение

Медиалига — вечный двигатель по созданию инфоповодов. До старта пятого сезона ещё более двух недель, а страсти внутри комьюнити уже кипят. Так, сразу семь клубов (а это, на минуточку, 35% лиги) объявили о бойкоте одного из главных медиафутбольных СМИ — телеграм-канала «Крысева», который ведёт журналист Севастьян Терлецкий.

Коллективное письмо о бойкоте было опубликовано в соцсетях команды «БроукБойз», под ним также подписались «Чисто Питер» (медиаклуб «Зенита»), ФК «10», ФК «Деньги», «Народная команда» (клуб фанатов «Спартака»), «Титан» и Fight Nights. Главная претензия к Терлецкому — ангажированность в пользу топ-клубов. Якобы он освещает жизнь только самых популярных команд, чтобы получить больше хайпа и просмотров, а на других забивает.

«Привет, «Крысева»! К вам обращаются руководители всех нижеподписавшихся команд. Мы открыто заявляем, что с этого дня руководители, игроки и весь персонал наших футбольных клубов не даст вам ни одного комментария, связанного с текущими инфоповодами медиафутбола.

Мы долго намекали вам и шутили о вашей ангажированности, но с этого момента в вашем паблике будет правда исключительно и по-настоящему эксклюзивный контент, который связан только с одной командой — 2DROTS. Уверены, что это пойдёт на пользу всему медиафутболу. Разговоры о предвзятости и большой любви к 2D прекратятся, а ваш паблик отныне можно на вполне законных основаниях переименовать в «Пресс-службу 2DROTS», — сказано в коллективном письме семи клубов.

Претензия выглядит в определённой степени обоснованной, ведь Медиалига — достаточно молодое течение, над развитием которого должны совместно работать все его участники. Когда ведущее СМИ, за которым следят более 110 тысяч подписчиков, освещает жизнь лишь выгодных для себя команд, это вызывает вопросы. Такой подход мешает раскрываться новым персонажам. Комментатор Медиалиги и игрок команды «Матч ТВ» Сергей Дурасов выразил мнение, что «Крысева» просто не хочет или не умеет работать с малоизвестными персонами.

Сергей Дурасов комментатор Медиалиги, игрок «Матч ТВ» «Против Севы ополчились сразу семь клубов Медиалиги, в составе которых есть абсолютные глыбы сообщества, понимающие процессы медиаполяны. Значит, далеко не всё Терлецкий делает правильно. На мой взгляд, Сева — не «игрок» 2DROTS, просто он не хочет или не умеет (скорее второе) создавать инфоповоды с малознакомыми публике персонами. Это же потрудиться надо, беседу выстроить, изучить детали, вопросы подготовить, а зачем напрягаться-то? Команды сами всё присылают, сиди выбирай. Идти на поводу у аудитории — это не журналистика, это лизоблюдство и подсчёт реакций с комментариями».

К слову, сам Терлецкий выбрал достаточно неожиданную тактику в данной ситуации. Он мог бы «выкатить» статистику своих постов, доказав, что освещает жизнь не только 2DROTS. Либо же мог объясниться, проведя аналогию с профессиональным футболом. В качестве примера круто подошёл бы чемпионат Испании: там СМИ пишут в основном о «Барселоне» и «Реале», а не об «Осасуне» и «Мальорке» — это нормально. В крайнем случае «Крысева» мог бы сделать шаг навстречу и придумать какой-то формат, позволяющий раскрывать новые лица. Вместо этого Сева лишь раскритиковал логику бойкота против себя и припомнил некоторым клубам былую помощь.

Журналист, автор телеграм-канала «Крысева» Севастьян Терлецкий Фото: из личного архива Севастьяна Терлецкого

«Логика мне не очень понятна: «Ты про нас не писал, поэтому мы теперь не будем с тобой общаться». Получается, мне запрещают то, что я и так не делал? Забавно, что большинство этих клубов неоднократно обращалось ко мне за поддержкой, и я её безвозмездно оказывал.

Друзья, мне, конечно, неприятно, но это вряд ли скажется на моей работе. Применять встречные санкции я не собираюсь: если у вас будет интересный контент, я его обязательно поддержу», — ответил Терлецкий на письмо с бойкотом.

«Чемпионат» связался с президентами некоторых клубов, чтобы выяснить их позицию по бойкоту.

Президент «Титана» Александр Зуев: «Лично у нас вопросы к Севе как к СМИ возникали довольно давно. Я их, собственно, с ним частенько проговаривал. События, которые произошли не так давно, стали катализатором. После этого я понял, что какого-то смысла в дальнейшей коммуникации нет».

Президент «Титана» Александр Титанович Фото: ФК «Титан»

Президент Fight Nights Камил Гаджиев: «Мы поддержали бойкот, почему нет? Я таким образом пытаюсь обратить внимание на паблик и на то, что не нужно быть такими однобокими. Когда пошла эта волна, я задал вопрос своей медиаслужбе: «Про нас что-то пишет паблик «Крысева»? И есть какой-то толк?» Ответ: «Нет, не пишут и толка нет». Ну тогда нет смысла не поддерживать этот бойкот.

Всегда готовы идти на компромисс. Но зачем он нужен? Компромисс нужен тогда, когда одна из сторон что-то очень сильно потеряла. «Крысева» же сказал, что он не писал и не будет писать. У него ничего не изменится. О наших как не писали, так и не будут писать. Мы таким образом показали своё отношение к этому».

Президент Fight Nights Камил Гаджиев Фото: из личного архива Камила Гаджиева

Так, в сложившейся ситуации можно понять обе стороны. Каждая из них имеет свою правду. Терлецкий пытается вести телеграм-канал, исходя из интересов аудитории. А клубы, про которые он забывает, требуют равномерного распределения внимания, ведь СМИ по своей природе обязано быть непредвзятым и независимым. Пока что непонятно, как можно разрешить данный конфликт интересов. Но понятно одно: пятый сезон Медиалиги, который стартует уже 20 апреля, обещает быть жарким. Скандал со СМИ — это лишь разогрев перед основной частью эпатажного турнира.