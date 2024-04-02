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Первая лига представила символическую сборную 25-го тура

Первая лига представила символическую сборную 25-го тура
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Пресс-служба Мелбет Первой лиги опубликовала символическую сборную прошедшего 25-го тура. Отметим, что в этом туре красноярский «Енисей» одержал разгромную победу над лидером чемпионата подмосковными «Химками» (4:1) у себя дома.

Вратарь: Александр Корякин («Родина»).

Защитники: Иван Темников («Кубань»), Александр Иваньков («Торпедо»), Марин Карамарко («Арсенал»), Александр Масловский («Енисей»).

Полузащитники: Антон Антонов («Черноморец»), Илья Петров («СКА-Хабаровск»), Магомед Мусалов («СКА-Хабаровск»).

Нападающие: Александр Ломакин («Енисей»), Илья Родионов («Черноморец»), Амур Калмыков («Родина»).

Тренерский штаб: «Енисей» (команду возглавляет российский специалист Андрей Тихонов).

12-й игрок (лучшие болельщики): «Енисей».

Фото: Пресс-служба Первой лиги

Обзор тура:
Тихонов разнёс лидера чемпионата, а Тула в ярости из-за судьи. Мегатур Первой лиги
Тихонов разнёс лидера чемпионата, а Тула в ярости из-за судьи. Мегатур Первой лиги
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