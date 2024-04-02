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Нюбель — о будущем в «Баварии»: остаться в «Штутгарте» — это определённо хороший вариант

Нюбель — о будущем в «Баварии»: остаться в «Штутгарте» — это определённо хороший вариант
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Голкипер «Баварии» Александр Нюбель, выступающий на правах аренды в «Штутгарте», высказался о своём будущем в клубе из Мюнхена.

«У меня ещё год контракта с «Баварией», но в «Штутгарте» я чувствую себя очень комфортно. Мы поговорим, но остаться в «Штутгарте» — это определённо очень, очень хороший вариант. Я могу сказать это так открыто», — приводит слова Нюбеля журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter) со ссылкой на DAZN.

Напомним, 27-летний Нюбель перешёл в «Баварию» летом 2020 года на правах свободного агента из «Шальке». Всего в составе мюнхенского клуба Александр провёл четыре матча. С июля 2021 года по июнь 2023-го голкипер выступал на правах аренды за «Монако». Действующий контракт игрока с «Баварией» рассчитан до 30 июня 2025 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 10 млн.

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