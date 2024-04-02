«Брайтон» объявил о прибыли в размере € 143 млн после уплаты налогов

Английский футбольный клуб «Брайтон энд Хоув Альбион» на своём официальном сайте объявил о прибыли в размере € 143 млн после уплаты налогов за прошедший финансовый год.

Также сообщается, что оборот за этот период стал самым высоким за всю историю клуба — он вырос на 17,2% до € 238 млн. Отметим, что в вышеперечисленные суммы не включены средства, полученные за продажу Мойсеса Кайседо и Роберта Санчеса в «Челси».

Напомним, «Челси» приобрёл Кайседо минувшим летом у «Брайтона» за € 116 млн. Санчес перешёл в «Челси» из «Брайтона» тем же летом за € 23 млн.

«Брайтон энд Хоув Альбион» занимает девятое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 42 очка за 29 матчей.