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Роман Широков оценил игру «Зенита» в матче с «Крыльями Советов»

Роман Широков оценил игру «Зенита» в матче с «Крыльями Советов»
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Бывший футболист санкт-петербургского «Зенита» Роман Широков поделился впечатлениями от игры сине-бело-голубых в матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги с самарскими «Крыльями Советов». Матч прошёл в субботу, 30 марта, и завершился вничью — 1:1.

МИР Российская Премьер-лига . 22-й тур
30 марта 2024, суббота. 14:00 МСК
Крылья Советов
Самара
Окончен
1 : 1
Зенит
Санкт-Петербург
1:0 Шитов – 1'     1:1 Артур – 23'    

«По мановению волшебной палочки нельзя собраться в определённый момент матча. Вы или играете всё время собранно, либо всегда будут проблемы. Они и есть в этом чемпионате, а впереди игра в Краснодаре ещё, хоть там «Зенит» и играет в целом удачно», — приводит слова Широкова «РБ Спорт».

Напомним, уже на первой минуте прошедшей встречи нападающий Владислав Шитов открыл счёт после неудачного выноса голкипера петербуржцев Дениса Адамова. На 23-й минуте сине-бело-голубые отыгрались. Отличился бразилец Артур Гимарайнс. Больше голов команды не забили.

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