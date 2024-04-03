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«Криштиану именно такой, каким вы его видите». Экс-игрок «Ювентуса» Кьеллини — о Роналду

«Криштиану именно такой, каким вы его видите». Экс-игрок «Ювентуса» Кьеллини — о Роналду
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Бывший футболист «Ювентуса» Джорджо Кьеллини поделился воспоминаниями о португальском нападающем Криштиану Роналду. Напомним, игроки вместе выступали за туринский клуб.

«Криштиану был очень требовательным парнем, который всегда хотел побеждать, и ему удавалось донести это до каждого. Он хотел забивать, бить все рекорды и всегда побеждать, что он и продолжает делать до сих пор.

Это Криштиану, и он именно такой, каким вы его видите. Вы не можете узнать человека, не испытав его. С ним было так много деталей — например, его преданность ежедневным мелочам. Для меня было честью играть с ним в течение трёх лет», — приводит слова Кьеллини официальный сайт ФИФА.

Напомним, с января 2023-го Роналду выступает за «Аль-Наср» из Саудовской Аравии. Ранее нападающий играл за «Манчестер Юнайтед», «Реал», «Ювентус» и «Спортинг».

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