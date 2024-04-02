Тренер «СКА-Хабаровск» Шаронов: мы были сильнее «Динамо»

Главный тренер команды «СКА-Хабаровск» Роман Шаронов дал комментарий после поражения в матче второго этапа 1/4 финала Пути регионов Фонбет Кубка России. Хабаровчане уступили московскому «Динамо» со счётом 1:2.

«Самое важное, что сегодня произошло — то, что мы были сильнее «Динамо». Я это сказал игрокам. Я им за это благодарен, потому что для меня футбол — больше, чем счёт на табло. Хотя мы все играем на результат, но есть другое. Для меня как для тренера это очень важно. Поэтому ещё раз спасибо всем игрокам за то, что они воплощают мои идеи, идеи тренерского штаба в реальность. Это всё сегодня прекрасно видели — насколько мы были неплохи», — приводит слова Шаронова пресс-служба хабаровского клуба.