Вратарь «Ростова» Медведев высказался о своём будущем в команде

Голкипер «Ростова» Никита Медведев ответил на вопрос о своём будущем в стане южан.

«Если мне дадут контракт хоть завтра, то я его подпишу», — передаёт слова Медведева корреспондент «Чемпионата» Валентина Дремова.

Нынешнее соглашение 29-летнего вратаря с клубом рассчитано до конца июня 2024 года. В этом сезоне он принял участие в девяти матчах за «Ростов» во всех официальных турнирах, пропустил 11 мячей и дважды отыграл «на ноль».

Напомним, сегодня, 2 апреля, состоялся матч второго этапа четвертьфинала Пути регионов Фонбет Кубка России между подмосковными «Химками» и «Ростовом». В основное время команды сыграли вничью — 0:0. В серии пенальти южане оказались сильнее — 7:6. «Химки» не смогли реализовать два удара. В воротах был Никита Медведев.