«Аль-Наср» разгромил «Абху» со счётом 8:0, Криштиану Роналду оформил хет-трик

Завершился матч 26-го тура саудовской Про-Лиги, в котором встречались «Абха» и «Аль-Наср». Стартовый свисток арбитра прозвучал в 22:00 по московскому времени. Гости одержали разгромную победу со счётом 8:0.
Первые два мяча в составе «Аль-Насра» на свой счёт записал португальский нападающий Криштиану Роналду. Первый гол был забит на 12-й минуте игры, а второй — на 21-й. На 33-й минуте сенегалец Садио Мане забил третий мяч своей команды. На 42-й минуте Роналду оформил хет-трик, а уже через две минуты ассистировал на Абдулмаджида Аль-Сулайхима. На 51-й минуте Абдулрахман Гариб сделал счёт 6:0. На 63-й минуте седьмой гол «Аль-Насра» забил Абдулазиз Аль-Элевай, на 86-й он же оформил дубль.
После этой победы в активе «Аль-Насра» стало 62 очка. Команда Криштиану Роналду занимает второе место в турнирной таблице, отставая от «Аль-Хиляля» на 12 очков. «Абха» с 22 очками идёт на 17-м месте.
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