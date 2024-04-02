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«Аль-Наср» разгромил «Абху» со счётом 8:0, Криштиану Роналду оформил хет-трик

«Аль-Наср» разгромил «Абху» со счётом 8:0, Криштиану Роналду оформил хет-трик
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Завершился матч 26-го тура саудовской Про-Лиги, в котором встречались «Абха» и «Аль-Наср». Стартовый свисток арбитра прозвучал в 22:00 по московскому времени. Гости одержали разгромную победу со счётом 8:0.

Саудовская Аравия - Про-Лига . 26-й тур
02 апреля 2024, вторник. 22:00 МСК
Абха
Абха
Окончен
0 : 8
Аль-Наср
Эр-Рияд
0:1 Роналду – 11'     0:2 Роналду – 21'     0:3 Мане – 33'     0:4 Роналду – 42'     0:5 Аль-Сулайхим – 44'     0:6 Гариб – 51'     0:7 Аль-Элевай – 63'     0:8 Аль-Элевай – 86'    

Первые два мяча в составе «Аль-Насра» на свой счёт записал португальский нападающий Криштиану Роналду. Первый гол был забит на 12-й минуте игры, а второй — на 21-й. На 33-й минуте сенегалец Садио Мане забил третий мяч своей команды. На 42-й минуте Роналду оформил хет-трик, а уже через две минуты ассистировал на Абдулмаджида Аль-Сулайхима. На 51-й минуте Абдулрахман Гариб сделал счёт 6:0. На 63-й минуте седьмой гол «Аль-Насра» забил Абдулазиз Аль-Элевай, на 86-й он же оформил дубль.

После этой победы в активе «Аль-Насра» стало 62 очка. Команда Криштиану Роналду занимает второе место в турнирной таблице, отставая от «Аль-Хиляля» на 12 очков. «Абха» с 22 очками идёт на 17-м месте.

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