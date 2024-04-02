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Ювентус — Лацио. Прямая трансляция
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Ювентус — Лацио 2:0, результат матча 1/2 финала Кубка Италии 2 апреля 2024 года

«Ювентус» обыграл «Лацио» в первом матче 1/2 финала Кубка Италии
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Завершился первый матч 1/2 финала Кубка Италии между туринским «Ювентусом» и римским «Лацио». Стартовый свисток судьи прозвучал в 22:00 мск. Хозяева одержали победу в матче со счётом 2:0.

Кубок Италии . 1/2 финала. 1-й матч
02 апреля 2024, вторник. 22:00 МСК
Ювентус
Турин
Окончен
2 : 0
Лацио
Рим
1:0 Кьеза – 50'     2:0 Влахович – 64'    

На 50-й минуте забил нападающий «Ювентуса» Федерико Кьеза с передачи защитника Андреа Камбьязо. На 64-й минуте Влахович чуть правее центра на подступах к штрафной получил пас, обыграл Казале и пробил с левой ноги точно в дальний нижний угол.

Ответный матч между этими командами состоится 23 апреля.

Кубок Италии . 1/2 финала. 2-й матч
23 апреля 2024, вторник. 22:00 МСК
Лацио
Рим
Не начался
Ювентус
Турин
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Напомним, последний раз команды встречались между собой 30 марта 2024 года в рамках матча 30-го тура Серии А, в котором римляне одержали победу со счётом 1:0. Единственный гол в компенсированное ко второму тайму время матча забил защитник «Лацио» Адам Марушич с передачи полузащитника Маттео Гендузи.

Полная трансляция матчей Кубка Италии доступна в Okko.
Турнирная сетка Кубка Италии
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