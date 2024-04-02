«Ювентус» обыграл «Лацио» в первом матче 1/2 финала Кубка Италии

Завершился первый матч 1/2 финала Кубка Италии между туринским «Ювентусом» и римским «Лацио». Стартовый свисток судьи прозвучал в 22:00 мск. Хозяева одержали победу в матче со счётом 2:0.
На 50-й минуте забил нападающий «Ювентуса» Федерико Кьеза с передачи защитника Андреа Камбьязо. На 64-й минуте Влахович чуть правее центра на подступах к штрафной получил пас, обыграл Казале и пробил с левой ноги точно в дальний нижний угол.
Ответный матч между этими командами состоится 23 апреля.
Напомним, последний раз команды встречались между собой 30 марта 2024 года в рамках матча 30-го тура Серии А, в котором римляне одержали победу со счётом 1:0. Единственный гол в компенсированное ко второму тайму время матча забил защитник «Лацио» Адам Марушич с передачи полузащитника Маттео Гендузи.
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