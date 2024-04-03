Стал известен план «Баварии» в случае завершения Нойером карьеры в 2025 году — источник

«Бавария» думает над выбором игрока на позицию основного голкипера команды в случае, если нынешний первый номер Мануэль Нойер завершит карьеру по истечении срока своего контракта в 2025 году. Об этом сообщает Bayern & Germany в социальной сети X (ранее Twitter).

Руководство клуба по-прежнему считает, что голкипер мюнхенцев, выступающий в этом сезоне на правах аренды за «Штутгарт» Александр Нюбель может стать преемником Мануэля Нойера. «Бавария» планирует предложить Нюбелю новый контракт на 4-5 лет и снова отдать его в аренду в «Штутгарт» как минимум на год, чтобы он мог играть в Лиге чемпионов, если «Штутгарт» попадёт туда, и продолжать развиваться.

Также «Бавария» присматривается к иностранным вратарям. Диогу Кошта из «Порту» и Мик Меньян из «Милана» являются первыми кандидатами среди иностранных вратарей, однако мюнхенский клуб опасается, что клубы запросят слишком большую сумму трансфера.