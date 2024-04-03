Бывший игрок «Ювентуса» Кьеллини высказался о противостоянии Месси и Роналду

Бывший защитник «Ювентуса» Джорджо Кьеллини назвал самых сильных футболистов, с кем удалось поиграть в одной команду, а также рассказал о самых трудных соперниках на футбольном поле.

«Среди самых сильных парней, с которыми мне доводилось играть, — это, безусловно, Джанлуиджи Буффон и Криштиану Роналду. Буффон — лучший вратарь в истории футбола, а Криштиану, в зависимости от вашей точки зрения, входит в число двух, трёх, четырёх или пяти лучших в истории этого вида спорта (смеётся). Он определённо входит в пантеон великих футболистов.

Самые трудные футболисты, с кем мне приходилось сталкиваться, — это Месси и, опять же, Роналду. Многие люди здесь спрашивают меня: «Кто лучше? Месси или Роналду?» — примерно так же, как в случае с Леброном Джеймсом и Майклом Джорданом. Я не вижу в этом конкуренции, оба находятся на вершине. Конечно, из привязанности я ближе к Криштиану, потому что играл с ним, но они оба настолько сильны, что не может быть либо один, либо второй», — приводит слова Кьеллини официальный сайт ФИФА.