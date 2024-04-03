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Transfermarkt назвал самых дорогих игроков из каждой страны постсоветского пространства

Transfermarkt назвал самых дорогих игроков из каждой страны постсоветского пространства
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Авторитетный интернет-портал Transfermarkt представил самых дорогих футболистов из каждой страны постсоветского пространства. Наибольшая стоимость – у грузина Хвичи Кварацхелии, который выступает за итальянский «Наполи».

Грузия: Хвича Кварацхелия (€ 80 млн, «Наполи»).

Украина: Александр Зинченко (€ 42 млн, «Арсенал» Лондон).

Россия: Александр Головин (€ 30 млн, «Монако»).

Армения: Эдуард Сперцян (€ 18 млн, «Краснодар»).

Казахстан: Бактиёр Зайнутдинов (€ 6 млн, «Бешикташ»).

Молдавия: Олег Рябчук (€ 5 млн, «Спартак» Москва).

Узбекистан: Аббосбек Файзуллаев (€ 5 млн, ЦСКА Москва).

Литва: Гвидас Гинейтис (€ 2 млн, «Торино»).

Эстония: Карл Хейн (€ 2 млн, «Арсенал» Лондон).

Беларусь: Илья Шкурин (€ 2 млн, «Сталь»).

Азербайджан: Ренат Дадашов (€ 2 млн, «Хатайспор»).

Латвия: Раймондс Кроллис (€ 1,5 млн, «Вишков»).

Таджикистан: Рустам Ятимов (€ 1,2 млн, «Истиклол»).

Кыргызстан: Гулжигит Алыкулов (€ 550 тыс., «Неман»).

Туркменистан: Руслан Мингазов (€ 450 тыс., «Китчи»).

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