Transfermarkt назвал самых дорогих игроков из каждой страны постсоветского пространства

Авторитетный интернет-портал Transfermarkt представил самых дорогих футболистов из каждой страны постсоветского пространства. Наибольшая стоимость – у грузина Хвичи Кварацхелии, который выступает за итальянский «Наполи».
Грузия: Хвича Кварацхелия (€ 80 млн, «Наполи»).
Украина: Александр Зинченко (€ 42 млн, «Арсенал» Лондон).
Россия: Александр Головин (€ 30 млн, «Монако»).
Армения: Эдуард Сперцян (€ 18 млн, «Краснодар»).
Казахстан: Бактиёр Зайнутдинов (€ 6 млн, «Бешикташ»).
Молдавия: Олег Рябчук (€ 5 млн, «Спартак» Москва).
Узбекистан: Аббосбек Файзуллаев (€ 5 млн, ЦСКА Москва).
Литва: Гвидас Гинейтис (€ 2 млн, «Торино»).
Эстония: Карл Хейн (€ 2 млн, «Арсенал» Лондон).
Беларусь: Илья Шкурин (€ 2 млн, «Сталь»).
Азербайджан: Ренат Дадашов (€ 2 млн, «Хатайспор»).
Латвия: Раймондс Кроллис (€ 1,5 млн, «Вишков»).
Таджикистан: Рустам Ятимов (€ 1,2 млн, «Истиклол»).
Кыргызстан: Гулжигит Алыкулов (€ 550 тыс., «Неман»).
Туркменистан: Руслан Мингазов (€ 450 тыс., «Китчи»).