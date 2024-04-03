Гвардиола: Эмери и стабильность «Астон Виллы» в каждом сезоне впечатляют

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола в преддверии матча 31-го тура АПЛ с «Астон Виллой» рассказал, что впечатлён игрой соперника под руководством Унаи Эмери.

«Унаи Эмери и стабильность «Виллы» в каждом сезоне впечатляют. Для меня неудивительны качество его управления и качество команды.

Я смотрел не все игры, потому что не думаю, что все тренеры следят за всеми играми соперников. Игроки «Астон Виллы» могут хорошо прессинговать, а затем очень хорошо защищаться с помощью четырёх или пяти защитников и действительно структурированной линии защиты. [У них] исключительный вратарь. Вот почему они на том месте, на котором находятся», — приводит слова Гвардиолы пресс-служба «Манчестер Сити» на официальном сайте клуба.

Напомним, «Астона Вилла» после 30 матчей находится на четвёртом месте с 59 очками. «Сити» располагается на третьей строчке, имея в своём активе 64 очка за 29 матчей.