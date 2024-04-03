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Сергей Овчинников сравнил уровни вратарей, с которыми играл в одно время

Сергей Овчинников сравнил уровни вратарей, с которыми играл в одно время
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Бывший голкипер, начальник подготовки тренеров академии Российского футбольного союза (РФС) Сергей Овчинников ответил на вопрос о том, можно ли сравнить уровни вратарей, игру которых он наблюдал во время футбольной карьеры — Станислава Черчесова, Александра Филимонова и Руслана Нигматуллина.

«Хорошие ребята, но их сравнивать… Черчесов — это вратарь высокого уровня. Саша Филимонов тоже очень большой вратарь. У Руслана были яркие годы в «Локомотиве» и сборной. Но наиболее реализовавшийся из них — Станислав Саламович», — сказал Овчинников в интервью «КП Спорт».

Напомним, Станислав Черчесов футбольную карьеру провёл на позиции вратаря. Он выступал в таких клубах, как «Алания», «Спартак», «Локомотив», «Динамо» Дрезден, «Тироль».

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