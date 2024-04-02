Овчинников — о тактике «Ростова» по выходу из обороны: какой смысл этим заниматься?

Бывший футболист, а ныне начальник подготовки тренеров академии Российского футбольного союза (РФС) Сергей Овчинников прокомментировал тактику «Ростова» относительно начала выхода из обороны в атаку через короткий пас от голкипера.

«Один умный тренер сказал: «Вы часто видели, чтобы вратарь отдал пас, а команда забила с него гол»? Наверное, нужно 20 передач сделать, чтобы отличиться. Какая от выхода из ворот через короткий пас выгода? Наверное, никакой. Скорее всего, это дань моде, к которой нас пытаются приучить. Эти розыгрыши — это несерьезно…

Я очень хорошо отношусь к Валерию Георгиевичу, очень! Но за тот год, когда они разыгрывали мяч от ворот, Песьяков раз шесть, наверное, ошибался. А это очки в турнирной таблице, сейчас они могли бы быть выше. А забили ли они хотя бы один гол после этого короткого розыгрыша мяча? Нет? Тогда какой смысл этим заниматься?» — сказал Овчинников в интервью «КП Спорт».