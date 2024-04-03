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Спортинг – Бенфика 2:2, как сыграли, ничья, Спортинг вышел в финал, результат матча Кубка Португалии 3 апреля

«Спортинг» сыграл вничью с «Бенфикой» и вышел в финал Кубка Португалии
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Закончился второй матч полуфинала Кубка Португалии, в котором лиссабонская «Бенфика» принимала «Спортинг» в столичном дерби. Встреча прошла в Лиссабоне на стадионе «Да Луш» и завершилась вничью со счётом 2:2 (3:4 – общий).

Кубок Португалии . 1/2 финала. 2-й матч
02 апреля 2024, вторник. 22:45 МСК
Бенфика
Лиссабон
Окончен
2 : 2
Спортинг
Лиссабон
0:1 Юльманн – 47'     1:1 Отаменди – 52'     1:2 Паулинью – 55'     2:2 Раф. Силва – 64'    

На 47-й минуте гости вышли вперёд усилиями датчанина Мортена Юльманна. На 53-й минуте аргентинский защитник «Бенфики» Николас Отаменди сравнял счёт, забив с передачи бразильского вингера Давида Нереса. Уже через две минуты усилиями португальского хавбека Паулинью «Спортинг» вновь вышел вперёд. Точку в матче поставил португальский вингер хозяев Рафаэл Силва, ассистировал которому датский защитник Александр Бах.

Таким образом, по итогам двух встреч (4:3) «Спортинг» вышел в финал Кубка Португалии, где встретится с победителем пары, в которой сойдутся «Порту» и «Витория Гимарайнш».

На данный момент «Спортинг» занимает первое место в чемпионате Португалии, имея в активе после 26 матчей 68 очков. «Бенфика» же находится на второй строчке турнирной таблицы с 67 очками в 27 играх.

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