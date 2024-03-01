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«Спортинг» обыграл «Бенфику» в первом полуфинальном матче Кубка Португалии

«Спортинг» обыграл «Бенфику» в первом полуфинальном матче Кубка Португалии
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Закончился первый матч полуфинала Кубка Португалии, в котором лиссабонский «Спортинг» принимал «Бенфику» в столичном дерби. Встреча прошла в Лиссабоне на стадионе «Жозе Алваладе» и завершилась победой хозяев со счётом 2:1.

Кубок Португалии . 1/2 финала. 1-й матч
29 февраля 2024, четверг. 23:45 МСК
Спортинг
Лиссабон
Окончен
2 : 1
Бенфика
Лиссабон
1:0 Гонсалвеш – 9'     2:0 Дьёкереш – 54'     2:1 Эурснес – 68'    

На девятой минуте счёт встречи открыл португальский вингер хозяев Педру Гонсалвеш. Ассистировал ему датчанин Мортен Юльманн. Во втором тайме удвоил преимущество хозяев шведский нападающий Виктор Дьёкереш, забивший с передачи мозамбикского полузащитника Джени Катамо. На 69-й минуте гостям удалось отыграть один мяч в дерби усилиями норвежского защитника Фредрика Эурснеса.

Ответный матч полуфинала Кубка Португалии состоится 3 апреля в 17:00 мск.

На данный момент «Спортинг» занимает второе место в чемпионате Португалии, имея в активе после 22 матчей 56 очков. «Бенфика» же возглавляет турнирную таблицу с 58 очками в 23 играх.

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