«Спортинг» обыграл «Бенфику» в первом полуфинальном матче Кубка Португалии

Закончился первый матч полуфинала Кубка Португалии, в котором лиссабонский «Спортинг» принимал «Бенфику» в столичном дерби. Встреча прошла в Лиссабоне на стадионе «Жозе Алваладе» и завершилась победой хозяев со счётом 2:1.

На девятой минуте счёт встречи открыл португальский вингер хозяев Педру Гонсалвеш. Ассистировал ему датчанин Мортен Юльманн. Во втором тайме удвоил преимущество хозяев шведский нападающий Виктор Дьёкереш, забивший с передачи мозамбикского полузащитника Джени Катамо. На 69-й минуте гостям удалось отыграть один мяч в дерби усилиями норвежского защитника Фредрика Эурснеса.

Ответный матч полуфинала Кубка Португалии состоится 3 апреля в 17:00 мск.

На данный момент «Спортинг» занимает второе место в чемпионате Португалии, имея в активе после 22 матчей 56 очков. «Бенфика» же возглавляет турнирную таблицу с 58 очками в 23 играх.

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