Гвардиола ответил Кину, который назвал Холанда игроком уровня второй лиги

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал высказывание экс-футболиста «Манчестер Юнайтед» Роя Кина о нападающем «горожан» Эрлинге Холанде. Кин заявил, что форвард напоминает ему игрока уровня второй лиги.

«Я не согласен с Кином, абсолютно не согласен. Холанд – лучший нападающий в мире, и он помог нам выиграть всё то, что мы выиграли в прошлом сезоне», – приводит слова Гвардиолы City Xtra в соцсетях.

Эрлинг Холанд выступает за «Манчестер Сити» с 2022 года. Контрактное соглашение нападающего с клубом рассчитано до 2027 года. В нынешнем сезоне норвежец принял участие в 35 матчах во всех турнирах, забил 29 голов и сделал шесть результативных передач.

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