Роналду прокомментировал хет-трик и разгромную победу в матче с «Абхой»

Португальский нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду опубликовал пост, в котором отреагировал на хет-трик и разгромную победу своей команды в матче 26-го тура чемпионата Саудовской Аравии с «Абхой» (8:0).

«Мы не сбавляем оборотов!» — написал португальский форвард в своей социальной сети.

Отметим, 39-летний португалец оформил хет-трик, сделал голевой пас в первом тайме и был заменён перед вторым. Два гола из трёх Криштиану забил прямым ударом со штрафного.

В нынешнем сезоне Роналду провёл за свой клуб 35 матчей во всех турнирах, в которых забил 36 голов и сделал 12 результативных передач. Его контрактное соглашение с клубом рассчитано до 2025 года. Ориентировочная стоимость форварда, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 15 млн.

После этой победы в активе «Аль-Насра» стало 62 очка. Команда Криштиану Роналду занимает второе место в турнирной таблице, отставая от «Аль-Хиляля» на 12 очков.

Криштиану Роналду на прогулке с детьми по пляжу: