Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Криштиану Роналду оформил 65-й хет-трик в карьере

Криштиану Роналду оформил 65-й хет-трик в карьере
Аудио-версия:
Комментарии

Португальский нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду оформил 65-й хет-трик в своей профессиональной карьере на клубном уровне.

Саудовская Аравия - Про-Лига . 26-й тур
02 апреля 2024, вторник. 22:00 МСК
Абха
Абха
Окончен
0 : 8
Аль-Наср
Эр-Рияд
0:1 Роналду – 11'     0:2 Роналду – 21'     0:3 Мане – 33'     0:4 Роналду – 42'     0:5 Аль-Сулайхим – 44'     0:6 Гариб – 51'     0:7 Аль-Элевай – 63'     0:8 Аль-Элевай – 86'    

В матче 26-го тура чемпионата Саудовской Аравии с «Абхой» (8:0) 39-летний португальский форвард забил три мяча и отдал одну голевую передачу. Два гола из трёх Криштиану забил прямым ударом со штрафного. Таким образом, Роналду сделал два хет-трика за неделю, благодаря чему у него стало на восемь хет-триков больше, чем у аргентинского форварда «Интер Майами» Лионеля Месси (58).

Криштиану Роналду уверенно возглавляет список бомбардиров чемпионата Саудовской Аравии с 29 голами. Ближайший преследователь – Александр Митрович из «Аль-Хиляля» – отметился 22 точными ударами.

В нынешнем сезоне Роналду провёл за свой клуб 35 матчей во всех турнирах, в которых забил 36 голов и сделал 12 результативных передач. Его контрактное соглашение с клубом рассчитано до 2025 года. Ориентировочная стоимость форварда, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 15 млн.

Материалы по теме
Роналду прокомментировал хет-трик и разгромную победу в матче с «Абхой»
Календарь чемпионата Саудовской Аравии
Турнирная таблица чемпионата Саудовской Аравии

Роналду показал неприличный жест фанатам «Аль-Шабаба»:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android