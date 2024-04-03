Криштиану Роналду оформил 65-й хет-трик в карьере

Португальский нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду оформил 65-й хет-трик в своей профессиональной карьере на клубном уровне.

В матче 26-го тура чемпионата Саудовской Аравии с «Абхой» (8:0) 39-летний португальский форвард забил три мяча и отдал одну голевую передачу. Два гола из трёх Криштиану забил прямым ударом со штрафного. Таким образом, Роналду сделал два хет-трика за неделю, благодаря чему у него стало на восемь хет-триков больше, чем у аргентинского форварда «Интер Майами» Лионеля Месси (58).

Криштиану Роналду уверенно возглавляет список бомбардиров чемпионата Саудовской Аравии с 29 голами. Ближайший преследователь – Александр Митрович из «Аль-Хиляля» – отметился 22 точными ударами.

В нынешнем сезоне Роналду провёл за свой клуб 35 матчей во всех турнирах, в которых забил 36 голов и сделал 12 результативных передач. Его контрактное соглашение с клубом рассчитано до 2025 года. Ориентировочная стоимость форварда, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 15 млн.

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