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Хавбек «Валансьена» жёстко раскритиковал судейство в полуфинальном матче Кубка Франции

Хавбек «Валансьена» жёстко раскритиковал судейство в полуфинальном матче Кубка Франции
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Бельгийский полузащитник «Валансьена» Антони Кнокар резко высказался о судействе после вылета из Кубка Франции от «Лиона» (3:0) в матче 1/2 финала турнира.

Кубок Франции . 1/2 финала
02 апреля 2024, вторник. 21:45 МСК
Лион
Лион
Окончен
3 : 0
Валансьен
Валансьен
1:0 Ляказетт – 51'     2:0 Ляказетт – 57'     3:0 Орбан – 75'    

«Мне этот пенальти кажется очень странным. Ранее в аналогичной ситуации, когда я был в атаке, она не свистнула… Тут она свистит. Потому что против нас большой клуб? Я не знаю. Сейчас приходится взвешивать свои слова. Они могут дисквалифицировать меня, если захотят. Тяжело, когда ты последний в Лиге 2 и видишь, как разворачивается такой сценарий матча в Кубке… Это трудно принять. Руководители должны задать вопросы такому судейству», – приводит слова Кнокара RMC Sport.

Отметим, что авторитетное французское издание L'Equipe оценило работу женщины-арбитра Стефани Фраппар в 1 балл из 10. В матче был назначен спорный пенальти в ворота команды из Лиги 2, а также был отменён гол полузащитника «Валансьена» Кнокара.

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