Агент назвал клуб, в который, вероятнее всего, перейдёт Виктор Осимхен

Футбольный агент Дарио Канови поделился информацией о будущем нападающего «Наполи» Виктора Осимхена.

«На мой взгляд, весьма вероятно, что Осимхен будет играть в «ПСЖ». Было бы умно таким образом заменить Килиана Мбаппе, чей будущий переход в «Реал» был очевиден ещё несколько месяцев назад», – приводит слова Канови Football Italia.

Напомним, Осимхен выступает за «Наполи» с 2020 года. В нынешнем сезоне футболист сборной Нигерии принял участие в 25 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 13 голами и четырьмя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 110 млн.