Главный тренер «Брайтона» Роберто Де Дзерби ответил на вопрос о своём будущем в английском клубе.

«Я ещё не принял решение по своему будущему. У меня есть действующий контракт, но я хочу поговорить с владельцем Тони Блумом и руководством клуба, чтобы понять их план. Тогда мы вместе примем решение», — приводит слова Де Дзерби Sky Sports.

Ранее в СМИ появлялась информация, что в услугах итальянского специалиста заинтересован ряд европейских грандов, среди которых назывались «Ливерпуль», «Бавария» и «Барселона».

Де Дзерби возглавляет «Брайтон» с сентября 2022 года. После 29 туров нынешнего сезона чемпионата Англии «чайки» набрали 42 очка и на текущий момент располагаются на девятой строчке. Также «Брайтон» вылетел из Лиги Европы в 1/8 финала этого турнира, проиграв «Роме» с общим счётом 0:5.