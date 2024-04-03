Экс-игрок «Барселоны» и «Арсенала» раскритиковал футбол за «гипермаскулинизацию»

Бывший защитник «Барселоны» и «Арсенала», на данный момент выступающий за испанский «Бетис» Эктор Бельерин высказался об отношении к современному футболу.

«Футбол – очень консервативная индустрия. Футболисты и клубы зарабатывают много денег и боятся перемен. Всё это создаёт сверхтоксичную гипермаскулинизацию и этот мужественный стиль, который затрагивает всех, от игроков до фанатов. Сейчас футбол более открыт для равенства, хотя иногда я задаюсь вопросом, о том, в какой степени. Когда вы находитесь в среде с идеологией, вы в конечном итоге живёте и верите в неё.

Футболист очень защищён. Быть футболистом-мужчиной в этом обществе очень легко. Нас всегда защищают с юных лет и заставляют говорить только о футболе и быть только футболистами. Если нам не позволят выбраться из этого пузыря, измениться будет очень сложно. Много раз я чувствовал, что меня не уважают, что меня дегуманизируют. С годами я начинаю ценить всё немного больше», — приводит слова Бельерина AS.

В текущем сезоне защитник провёл за андалусийскую команду 26 матчей во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. Ориентировочная стоимость 29-летнего футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 5 млн.

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