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Унаи Эмери назвал имя лучшего тренера в мире

Унаи Эмери назвал имя лучшего тренера в мире
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Главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери назвал испанского наставника «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолу лучшим тренером в мире.

«Для меня Пеп — лучший тренер в мире. Анализируя его работу в Испании и здесь, в Англии, я пришел к выводу, что он блестящий специалист», — приводит слова Эмери BBC.

«Манчестер Сити» под руководством Гвардиолы впервые в истории выиграл Лигу чемпионов УЕФА. В прошлом сезоне английской команде удалось оформить требл. С испанцем во главе «горожанам» удалось пять раз выиграть чемпионат Англии.

На протяжении карьеры Гвардиола тренировал также «Барселону» и «Баварию». Суммарно со всеми клубами испанский специалист выиграл 37 трофеев, в том числе три Лиги чемпионов УЕФА.

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