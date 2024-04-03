Хави вышел на второе место в истории «Барселоны» по победам со счётом 1:0 в Ла Лиге

Главный тренер «Барселоны» Хави вышел на второе место в истории команды по минимальным победам в рамках испанской Ла Лиги. Об этом сообщает Opta Sport.

По информации источника, после победы «сине-гранатовых» в матче 30-го тура Ла Лиги с «Лас-Пальмасом» со счётом 1:0 в активе Хави стало 23 минимальные победы в должности менеджера «Барселоны» в рамках турнира за 90 матчей. По этому показателю он догнал другого тренера каталонской команды голландца Ринуса Михелса (204 матча). Лидирует в этом рейтинге легендарный нидерландский футболист и тренер Йохан Круифф, у которого 33 победы со счётом 1:0 в 300 играх испанской Ла Лиги.

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Хави возглавляет каталонцев с ноября 2021-го. На данный момент во главе каталонского клуба Хави выиграл два трофея: чемпионат Испании в сезоне-2022/2023 и Суперкубок Испании в том же году.

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