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Хави вышел на второе место в истории «Барселоны» по победам со счётом 1:0 в Ла Лиге

Хави вышел на второе место в истории «Барселоны» по победам со счётом 1:0 в Ла Лиге
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Главный тренер «Барселоны» Хави вышел на второе место в истории команды по минимальным победам в рамках испанской Ла Лиги. Об этом сообщает Opta Sport.

Испания - Примера . 30-й тур
30 марта 2024, суббота. 23:00 МСК
Барселона
Барселона
Окончен
1 : 0
Лас-Пальмас
Лас-Пальмас-де-Гран-Канария
1:0 Рафинья – 59'    
Удаления: нет / Вальес – 24'

По информации источника, после победы «сине-гранатовых» в матче 30-го тура Ла Лиги с «Лас-Пальмасом» со счётом 1:0 в активе Хави стало 23 минимальные победы в должности менеджера «Барселоны» в рамках турнира за 90 матчей. По этому показателю он догнал другого тренера каталонской команды голландца Ринуса Михелса (204 матча). Лидирует в этом рейтинге легендарный нидерландский футболист и тренер Йохан Круифф, у которого 33 победы со счётом 1:0 в 300 играх испанской Ла Лиги.

Полные трансляции матчей испанской Примеры доступны в Okko.

Хави возглавляет каталонцев с ноября 2021-го. На данный момент во главе каталонского клуба Хави выиграл два трофея: чемпионат Испании в сезоне-2022/2023 и Суперкубок Испании в том же году.

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