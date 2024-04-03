«Лион» вышел в финал Кубка Франции впервые с 2012 года

Вчера, 2 апреля, «Лион» обыграл клуб из второй лиги «Валансьен» в полуфинале Кубка Франции. Встреча на стадионе «Гпупама» завершилась со счётом 3:0.

Забитым мячом отметился Гифт Орбан, а также дубль на счету Александра Ляказетта.

Таким образом, «Лион» вышел в финал Кубка Франции впервые за 12 лет (2012 год). Тогда команда в решающем матче сыграла с «Кевийи Руан», обыграв их со счётом 1:0 и взяв трофей.

В финале «Лион» сыграет с победителем пары «ПСЖ» — «Ренном».

«Лион» выигрывал Кубок Франции пять раз (1963/1964, 1966/1967, 1972/1973, 2007/2008, 2011/2012).

В чемпионате Франции после 27 туров «Лион» занимает 10-е место с 35 очками. Лидирует в чемпионате «ПСЖ» (62 очка).

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