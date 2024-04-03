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Жоан Лапорта назвал причины, из-за которых хочет, чтобы Хави остался в «Барселоне»

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта хочет, чтобы главный тренер команды Хави остался в клубе, сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, Лапорта намерен дождаться конца сезона-2023/2024, чтобы узнать окончательное решение 44-летнего специалиста. Руководство сине-гранатовых рассматривает вариант с долгосрочным сотрудничесвом в случае, если Хави решит остаться в «Барселоне».

Основными причинами желания оставить Хави в «Барселоне» Лапорта назвал качественную работу с молодёжью, авторитет тренера среди ветеранов и хорошую адаптацию под финансовые проблемы клуба.

Хави возглавил «Барселону» в ноябре 2021 года. Контракт специалиста с клубом рассчитан до лета 2025 года.

Вместе с клубом Хави выиграл чемпионат Испании (2022/2023) и Суперкубок Испании (2022/2023).

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