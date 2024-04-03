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«Как можно отказаться от такого Миранчука?» Итальянский журналист высказался об Алексее

«Как можно отказаться от такого Миранчука?» Итальянский журналист высказался об Алексее
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Итальянский футболист Фабио Дженнари, специализирующийся на материалах про «Аталанту», высказался об игре российского полузащитника Алексея Миранчука. Несколькими днями ранее россиянин отметился голом и ассистом в матче с «Наполи».

«С учетом результатов и статистики напрашивается один простой вопрос: как мы можем отказаться от такого Миранчука? Россиянин проводит потрясающий сезон. Этот парень даже в Неаполе держал очень высокий уровень игры и несколько раз засветился на табло. Голевая передача, пара других опасных моментов, постоянное присутствие в центре игры и доверие со стороны товарищей по команде. Игра Миранчука наглядно объясняет, почему Гасперини выпускает его на поле с постоянством, которого раньше не было.

Надо сказать, что мы уже не раз видели, как Миранчук умеет входить в игру даже в качестве запасного. Так что появление его на скамейке запасных в ближайших матчах также возможно», — написал Дженнари в своей колонке издания ZonaMista.

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