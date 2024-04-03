«Как можно отказаться от такого Миранчука?» Итальянский журналист высказался об Алексее

Итальянский футболист Фабио Дженнари, специализирующийся на материалах про «Аталанту», высказался об игре российского полузащитника Алексея Миранчука. Несколькими днями ранее россиянин отметился голом и ассистом в матче с «Наполи».

«С учетом результатов и статистики напрашивается один простой вопрос: как мы можем отказаться от такого Миранчука? Россиянин проводит потрясающий сезон. Этот парень даже в Неаполе держал очень высокий уровень игры и несколько раз засветился на табло. Голевая передача, пара других опасных моментов, постоянное присутствие в центре игры и доверие со стороны товарищей по команде. Игра Миранчука наглядно объясняет, почему Гасперини выпускает его на поле с постоянством, которого раньше не было.

Надо сказать, что мы уже не раз видели, как Миранчук умеет входить в игру даже в качестве запасного. Так что появление его на скамейке запасных в ближайших матчах также возможно», — написал Дженнари в своей колонке издания ZonaMista.