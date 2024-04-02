«Фиорентина» — «Аталанта». Миранчук вошёл в раж

3 апреля состоится матч 1/2 финала Кубка Италии «Фиорентина» — «Аталанта». Начало – в 22:00 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу «лилий» можно с коэффициентом 2.51. Успех бергамасков оценивается в 2.76. На ничью дают коэффициент 3.54.

Коэффициенты букмекеров на матч 1/2 финала Кубка Италии «Фиорентина» — «Аталанта» 3 апреля 2024 года

Аналитики считают, что игра «Фиорентина» — «Аталанта» получится результативной: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.89, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.94. Если забьют «лилии», сыграет коэффициент 1.27. Гол бергамасков доступен с коэффициентом 1.30. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.69.

Анализ и прогноз на матч 1/2 финала Кубка Италии «Фиорентина» — «Аталанта» (03.04.2024)

После ярких игр Серии А футболисты и болельщики переключают внимание на Кубок Италии. Матч 1/2 финала «Фиорентина» — «Аталанта» запланирован на 3 апреля. Он пройдёт на стадионе «Артемио Франки». Стартовый свисток раздастся в 22:00 мск.

«Фиорентина» проводит слабый сезон. У Винченцо Итальяно возникли проблемы с позиционным нападением, поскольку у него в распоряжении нет ярко выраженного бомбардира с момента ухода в «Ювентус» Душана Влаховича. Несмотря на многократные просьбы тренера, руководство не решило проблему покупкой классного исполнителя в атаку.

В этом сезоне у Николаса Гонсалеса всего 10 забитых мячей во всех турнирах, причём за 30 матчей. Второй по результативности в «Фиорентине» — Лукас Бельтран с девятью голами. С таким подбором завершителей атак у Итальяно весьма скудный выбор схем.

Команда располагается на 10-м месте в турнирной таблице Серии А. Выход в еврокубки наиболее вероятен через победу в Кубке Италии или Лиге конференций. В связи с этим неудивительно, что источники сообщают о желании Итальяно покинуть команду. Они же рассказывают о намерении руководства клуба пригласить Даниэля Де Росси, если «Рома» не заключит с ним контракт.

«Аталанта» хорошо провела минувший тур в Серии А, обыграв на выезде «Наполи» со счётом 3:0. Как уже повелось в этом году, победа бергамасков не обошлась без прямого участия Алексея Миранчука. Россиянин забил мяч и сделал результативную передачу.

На старте сезона Джан Пьеро Гасперини не слишком доверял Миранчуку. Алексей попал в глубокий запас и получал минимум игрового времени. Но усердной работой на тренировках и максимальной самоотдачей в короткие минуты на поле он убедил наставника в своём профессионализме.

Тем не менее «Аталанта» не слишком стабильна в этом сезоне, и недавно у неё была серия из пяти матчей без побед. Но Гасперини нашёл, в чём проблема, и вроде исправил ситуацию. Бергамаски затем обыграли «Спортинг» (2:1) и «Наполи» (3:0).

В этом сезоне Серии А «Аталанта» в 29 встречах набрала 50 очков и занимает шестое место в турнирной таблице. Дистанция до «Болоньи», которая находится в зоне Лиги чемпионов, составляет семь очков. С учётом уровня игры подопечных Тьяго Мотты, догнать их бергамаскам будет проблематично, поэтому сделан акцент на Кубок Италии.

«Фиорентина» слабо играет в последних матчах. Команда часто ошибается в обороне и с трудом создаёт опасные моменты. Разгромившие действующего чемпиона Италии бергамаски находятся в хорошей форме, и крайне опасен для соперника Алексей Миранчук. Рассмотрим ставку на то, что «Аталанта» не проиграет и тотал будет меньше 3.5 мяча за 2.02.

Прогноз и ставки на матч 1/2 финала Кубка Италии «Фиорентина» — «Аталанта» 3 апреля 2024 года

Похоже, что «Аталанта» на решающем отрезке сезона набрала форму. Надёжная оборона и результативная игра в атаке оставляют мало шансов сопернику. Мотивация у «Фиорентины» максимальная, но для победы в игре с командой Гасперини этого мало. Предположим, что бергамаски воспользуются нестабильностью соперника и не проиграют.

Ставка: «Аталанта» не проиграет и тотал меньше 3.5 мяча за 2.02.