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Погба подал апелляцию в CAS на решение о дисквалификации из-за допинга

Погба подал апелляцию в CAS на решение о дисквалификации из-за допинга
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Полузащитник «Ювентуса» и сборной Франции Поль Погба подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) на решение о дисквалификации за нарушение антидопинговых правил, срок которой составляет четыре года.

«Поль Погба подал апелляцию на решение Национальной антидопинговой организации Италии. На данный момент другой информации нет», — приводит слова представителя пресс-службы CAS ТАСС.

Напомним, 29 февраля стало известно, что чемпион мира в составе сборной Франции Поль Погба был дисквалифицирован на четыре года из-за применения допинга. В октябре 2023-го у француза были взяты два теста. В пробе полузащитника был обнаружен слишком высокий уровень тестостерона. Адвокаты 31-летнего футболиста требовали сокращения его возможной дисквалификации с четырёх до двух лет, однако это не принесло желаемого результата.

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