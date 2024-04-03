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Булыкин: матч «Спартак» — «Зенит» практически товарищеский, никто не вылетает

Булыкин: матч «Спартак» — «Зенит» практически товарищеский, никто не вылетает
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Бывший футболист Дмитрий Булыкин поделился ожиданиями от матча 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России «Спартак» — «Зенит». Встреча состоится сегодня, 3 апреля. Начало игры — в 20:30 мск.

Fonbet Кубок России . 1/2 финала (Путь РПЛ)
03 апреля 2024, среда. 20:30 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«В матче со «Спартаком» «Зенит» будет фаворитом. Матч может получиться необычным. После этого матча никто из Кубка не вылетает, что странно. Может быть, футболисты будут побольше рисковать и побольше забьют, чтобы порадовать болельщиков.

Сложно предсказать матч, когда никто не вылетает, — практически товарищеский матч, но по факту — официальный в Кубке. Для меня турнир странный. Однако команды могут показать себя во всей красе, рискуя и играя иногда авантюрно», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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