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Игрок «Химок» Терехов высказался о желании Талалаева выпустить молодёжь с «Ростовом»

Игрок «Химок» Терехов высказался о желании Талалаева выпустить молодёжь с «Ростовом»
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Защитник подмосковных «Химок» Сергей Терехов прокомментировал желание главного тренера команды Андрея Талалаева выпустить молодёжь в матче второго этапа 1/4 финала Фонбет Кубка России с «Ростовом». Встреч состоялась вчера, 2 апреля. «Ростов» одержал победу (0:0, 7:6 по пен.) и прошёл в следующую стадию турнира.

Fonbet Кубок России . 1/4 финала. Этап 2 (Путь регионов)
02 апреля 2024, вторник. 20:00 МСК
Химки
Химки
Окончен
0 : 0
6 : 7
Ростов
Ростов-на-Дону

— Талалаев говорил, что на матч с «Ростовом» выйдет молодёжь.

— Не знаю, что сказал тренер, кто там выйдет. Был смешанный состав, играли ребята, у которых мало игровой практики. По составу вопросы к тренеру, не знаю, как оценивать его слова, — сказал Терехов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, из-за кубковой игры ранее был перенесён матч 25-го тура Мелбет Первой лиги с «Енисеем», который прошёл в Красноярске.

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