Игрок «Химок» Терехов высказался о желании Талалаева выпустить молодёжь с «Ростовом»

Защитник подмосковных «Химок» Сергей Терехов прокомментировал желание главного тренера команды Андрея Талалаева выпустить молодёжь в матче второго этапа 1/4 финала Фонбет Кубка России с «Ростовом». Встреч состоялась вчера, 2 апреля. «Ростов» одержал победу (0:0, 7:6 по пен.) и прошёл в следующую стадию турнира.

— Талалаев говорил, что на матч с «Ростовом» выйдет молодёжь.

— Не знаю, что сказал тренер, кто там выйдет. Был смешанный состав, играли ребята, у которых мало игровой практики. По составу вопросы к тренеру, не знаю, как оценивать его слова, — сказал Терехов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, из-за кубковой игры ранее был перенесён матч 25-го тура Мелбет Первой лиги с «Енисеем», который прошёл в Красноярске.