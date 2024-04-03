«Спартак» — «Зенит»: текстовая онлайн-трансляция матча начнётся в 20:30 мск

Сегодня, 3 апреля, состоится первый матч 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в рамках которого встретятся московский «Спартак» и санкт-петербургский «Зенит». Игра пройдёт на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. Матч обслужит бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым (Москва).

Стартовый свисток арбитра — в 20:30 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Спартак» — «Зенит».

Напомним, в 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России «Спартак» встречался с «Оренбургом». Красно-белые проиграли на выезде — 0:1, но затем смогли победить дома со счётом 3:1. «Зенит», в свою очередь, тоже уступил «Динамо» в первом матче в гостях — 0:1, а дома одержал победу со счётом 2:0. Действующим победителем Кубка России является московский ЦСКА.