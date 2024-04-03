Игрок «Химок» Скворцов: очень сильно разочарован из-за вылета Казахстана от Греции

Казахстанский защитник подмосковных «Химок» Лев Скворцов высказался о поражении национальной команды в полуфинале квалификационного турнира к чемпионату Европы 2024 года со сборной Греции. Сборная Казахстана проиграла с крупным счётом — 0:5.

«Очень сильно разочарован из-за вылета сборной Казахстана в квалификации на чемпионат Европы 2024 года. Мы шли к этому турниру два года и потерпели обидное поражение. Даже не знаю, как объяснить, почему с таким крупным счётом проиграли Греции. От меня там мало что зависело. Сборная Казахстана отдалась на 100%, но получился такой результат. В дальнейшем приложу все усилия», — сказал Лев Скворцов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.