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Игрок «Химок» Скворцов: очень сильно разочарован из-за вылета Казахстана от Греции

Игрок «Химок» Скворцов: очень сильно разочарован из-за вылета Казахстана от Греции
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Казахстанский защитник подмосковных «Химок» Лев Скворцов высказался о поражении национальной команды в полуфинале квалификационного турнира к чемпионату Европы 2024 года со сборной Греции. Сборная Казахстана проиграла с крупным счётом — 0:5.

ЧЕ-2024 - квалификация . Путь C. 1/2 финала
21 марта 2024, четверг. 22:45 МСК
Греция
Окончен
5 : 0
Казахстан
1:0 Бакасетас – 9'     2:0 Пелькас – 15'     3:0 Иоаннидис – 37'     4:0 Курбелис – 40'     5:0 Тапалов – 85'    

«Очень сильно разочарован из-за вылета сборной Казахстана в квалификации на чемпионат Европы 2024 года. Мы шли к этому турниру два года и потерпели обидное поражение. Даже не знаю, как объяснить, почему с таким крупным счётом проиграли Греции. От меня там мало что зависело. Сборная Казахстана отдалась на 100%, но получился такой результат. В дальнейшем приложу все усилия», — сказал Лев Скворцов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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