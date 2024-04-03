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Вратарь «Ростова» Медведев: из пяти последних матчей проиграли только ЦСКА, будем работать

Вратарь «Ростова» Медведев: из пяти последних матчей проиграли только ЦСКА, будем работать
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Голкипер «Ростова» Никита Медведев после победы в матче второго этапа четвертьфинала Пути регионов Фонбет Кубка России над подмосковными «Химками» высказался о выступлениях своей команды в последних матчах. Напомним, в основное время кубковой игры команды сыграли вничью — 0:0. В серии пенальти южане оказались сильнее — 7:6.

Fonbet Кубок России . 1/4 финала. Этап 2 (Путь регионов)
02 апреля 2024, вторник. 20:00 МСК
Химки
Химки
Окончен
0 : 0
6 : 7
Ростов
Ростов-на-Дону

«С «Химками» команда выполнила установку тренера на 100%. Главное было — выиграть. Чтобы в дальнейшем побеждать, надо дальше продолжать работать, как мы работали. Пока из пяти игр мы проиграли, к сожалению, только ЦСКА, хотя тоже была содержательная игра. В футболе случаются проигрыши. Так бывает. Зато сегодня удалось выиграть. Мы все рады, мы все счастливы», — сказал Медведев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Дрёмовой.

Нынешнее соглашение 29-летнего вратаря с клубом рассчитано до конца июня 2024 года. В этом сезоне он принял участие в девяти матчах за «Ростов» во всех официальных турнирах, пропустил 11 мячей и дважды отыграл «на ноль».

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