Вратарь «Ростова» Медведев: из пяти последних матчей проиграли только ЦСКА, будем работать

Голкипер «Ростова» Никита Медведев после победы в матче второго этапа четвертьфинала Пути регионов Фонбет Кубка России над подмосковными «Химками» высказался о выступлениях своей команды в последних матчах. Напомним, в основное время кубковой игры команды сыграли вничью — 0:0. В серии пенальти южане оказались сильнее — 7:6.

«С «Химками» команда выполнила установку тренера на 100%. Главное было — выиграть. Чтобы в дальнейшем побеждать, надо дальше продолжать работать, как мы работали. Пока из пяти игр мы проиграли, к сожалению, только ЦСКА, хотя тоже была содержательная игра. В футболе случаются проигрыши. Так бывает. Зато сегодня удалось выиграть. Мы все рады, мы все счастливы», — сказал Медведев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Дрёмовой.

Нынешнее соглашение 29-летнего вратаря с клубом рассчитано до конца июня 2024 года. В этом сезоне он принял участие в девяти матчах за «Ростов» во всех официальных турнирах, пропустил 11 мячей и дважды отыграл «на ноль».