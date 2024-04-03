Галактионов хочет подать в отставку с поста тренера «Локомотива». Руководство против

Российский специалист Михаил Галактионов хочет подать в отставку с поста главного тренера московского «Локомотива». Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Руководство «Локомотива» не хочет ухода тренера и будет уговаривать его остаться.

Напомним, 3 апреля состоялся матч второго этапа 1/4 финала Пути регионов Фонбет Кубка России, в котором встречались екатеринбургский «Урал» и московский «Локомотив». Команды играли на стадионе «Екатеринбург Арена» в Екатеринбурге. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым (Санкт-Петербург). Хозяева поля одержали минимальную победу — 1:0.

39-летний Галактионов возглавил «Локомотив» в ноябре 2022 года. До этого специалист работал с «Пари Нижний Новгород».