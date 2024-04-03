«Балтика» — ЦСКА: Давила открыл счёт ударом через себя на 39-й минуте

Сегодня, 3 апреля, проходит первый матч 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России между калининградской «Балтикой» и московским ЦСКА. Встреча проводится на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде. На момент выхода новости гости ведут — 1:0.