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«Балтика» — ЦСКА: Давила открыл счёт ударом через себя на 39-й минуте

«Балтика» — ЦСКА: Давила открыл счёт ударом через себя на 39-й минуте
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Сегодня, 3 апреля, проходит первый матч 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России между калининградской «Балтикой» и московским ЦСКА. Встреча проводится на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде. На момент выхода новости гости ведут — 1:0.

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