Николич и Черчесов — кандидаты на пост тренера «Локомотива» в случае ухода Галактионова

Марко Николич и Станислав Черчесов — два главных кандидата на пост главного тренера «Локомотива» в случае ухода Михаила Галактионова. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Сегодня, 3 апреля, состоялся матч второго этапа 1/4 финала Пути регионов Фонбет Кубка России, в котором встречались екатеринбургский «Урал» и московский «Локомотив». Команды играли на стадионе «Екатеринбург Арена» в Екатеринбурге. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым (Санкт-Петербург). Хозяева поля одержали минимальную победу — 1:0. Таким образом, подопечные Михаила Галактионова вылетели из Кубка России.

Напомним, бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов сейчас находится без работы. Что касается Марко Николича, который ранее уже работал в «Локомотиве», то он возглавляет «Шабаб Аль-Ахли» из ОАЭ.