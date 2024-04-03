Воспитанник «Зенита» Барановский назвал игрока команды, способного заменить Малкома

Воспитанник «Зенита» Алексей Барановский назвал футболиста из нынешнего состава сине-бело-голубых, способного заменить бразильца Малкома, перешедшего в саудовский «Аль-Хиляль».

«После ухода Малкома подписали Изидора, Педро и Артура. Вот Артур очень по стилю игры похож на Малкома. Такой же маленький, юркий, ловкий и быстрый. Я думаю, он сможет заменить Малкома. Нужно время, чтобы он адаптировался в этой команде и начал брать роль лидера на себя», — приводит слова Барановского Metaratings.

26-летний Артур перешёл в «Зенит» из «Палмейраса» минувшей зимой за € 15 млн. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 12 млн.

Напомним, Малком выступал за «Зенит» с 2019 по 2023 год. За это время бразилец провёл в клубе 109 матчей, забил 42 мяча и отдал 24 передачи. Вместе с «Зенитом» 27-летний футболист четыре раза выигрывал чемпионат России, один раз — Кубок и четыре раза — Суперкубок России.