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Гончаренко рассказал, за счёт чего «Урал» обыграл «Локомотив» в Кубке России

Гончаренко рассказал, за счёт чего «Урал» обыграл «Локомотив» в Кубке России
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Главный тренер «Урала» Виктор Гончаренко прокомментировал победу над московским «Локомотивом» (1:0) в матче второго этапа 1/4 финала Пути регионов Фонбет Кубка России. По словам специалиста, екатеринбургской команде вернулось за прошлый сезон, когда в нескольких матчах она была лучше соперника, но проигрывала. Гончаренко отметил, что уральцам удалось обыграть железнодорожников за счёт самоотдачи и желания.

Fonbet Кубок России . 1/4 финала. Этап 2 (Путь регионов)
03 апреля 2024, среда. 16:00 МСК
Урал
Екатеринбург
Окончен
1 : 0
Локомотив М
Москва
1:0 Эммерсон – 7'    

«Мы в прошлом году отмечали, что даже в проигранных матчах были чуть лучше соперника, но очков не набирали. Сегодня, наверное, нам это вернулось. Была эмоциональная игра, у «Локомотива» много быстрых футболистов, хорошее движение, но мы за счёт самоотдачи и желания победили», — сказал Гончаренко в эфире «Матч ТВ».

Напомним, кубковая игра «Урала» и «Локомотива» состоялась сегодня, 3 апреля. Она прошла в Екатеринбурге. Встреча завершилась победой коллектива Виктора Гончаренко со счётом 1:0, который выбил из турнира железнодорожников.

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