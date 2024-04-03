Гончаренко рассказал, за счёт чего «Урал» обыграл «Локомотив» в Кубке России

Главный тренер «Урала» Виктор Гончаренко прокомментировал победу над московским «Локомотивом» (1:0) в матче второго этапа 1/4 финала Пути регионов Фонбет Кубка России. По словам специалиста, екатеринбургской команде вернулось за прошлый сезон, когда в нескольких матчах она была лучше соперника, но проигрывала. Гончаренко отметил, что уральцам удалось обыграть железнодорожников за счёт самоотдачи и желания.

«Мы в прошлом году отмечали, что даже в проигранных матчах были чуть лучше соперника, но очков не набирали. Сегодня, наверное, нам это вернулось. Была эмоциональная игра, у «Локомотива» много быстрых футболистов, хорошее движение, но мы за счёт самоотдачи и желания победили», — сказал Гончаренко в эфире «Матч ТВ».

Напомним, кубковая игра «Урала» и «Локомотива» состоялась сегодня, 3 апреля. Она прошла в Екатеринбурге. Встреча завершилась победой коллектива Виктора Гончаренко со счётом 1:0, который выбил из турнира железнодорожников.