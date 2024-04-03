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Акинфеев назвал самый эмоциональный финал в Кубке России

Акинфеев назвал самый эмоциональный финал в Кубке России
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Голкипер московского ЦСКА Игорь Акинфеев ответил на вопрос о том, какой из сыгранных кубковых финалов принёс ему наибольшие эмоции.

«Естественно, последний. Но вспоминаются все матчи, каждый из них дорогого стоит», – сказал Акинфеев в эфире «Матч ТВ».

Последний раз московский ЦСКА играл в финале Кубка России в прошлом году. 11 июня армейцы, ворота которых защищал голкипер Игорь Акинфеев, сыграли с «Краснодаром» в Москве в «Лужниках». Основное время той встречи завершилось ничейным результатом – 1:1. В серии пенальти сильнее оказались футболисты ЦСКА (6:5), которые стали победителями Кубка страны. Отметил, что Акинфеев оказался одним из главных героев прошлогоднего финала.

Напомним, Игорю Акинфееву 37 лет. Вратарь московского ЦСКА выигрывал Кубок России по футболу семь раз.

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