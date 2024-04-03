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Варан рассказал, как вышел на матч после сотрясения мозга на чемпионате мира

Варан рассказал, как вышел на матч после сотрясения мозга на чемпионате мира
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Центральный защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции Рафаэль Варан высказался о своём выступлении на чемпионате мира в 2014 году, когда ему пришлось выйти на матч после сотрясения мозга.

«Я завершил матч с Нигерией, но действовал в режиме «автопилота». Врачи задавались вопросом, готов ли я [играть с Германией]. Я был ослаблен, но в конечном итоге сыграл довольно хорошо.

Мы никогда не узнаем, что произошло бы, если бы я получил ещё один удар по голове. Как футболисты, привыкшие играть на самом высоком уровне, мы привыкли и к боли. Мы немного похожи на солдат, крутых парней, но это [сотрясения мозга] — симптомы, которые совершенно невидимы», — приводит слова Варана BBC.

В нынешнем сезоне Рафаэль Варан провёл за «красных дьяволов» 29 матчей, в которых записал на свой счёт один гол. По данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 25 млн.

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