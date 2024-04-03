«Фенербахче»: со следующего сезона мы не будем участвовать в Кубке Турции

Турецкий «Фенербахче» провёл внеочередное собрание с участием президента и членов правления клуба. Об этом сообщает пресс-служба команды. Итоги собрания отображены на официальном сайте «Фенербахче».

«В результате голосования правлению клуба были предоставлены решения по четырём вопросам:

1) Матч Суперкубка 2023 года должен быть перенесён на подходящую дату, на него должен быть назначен иностранный судья. В противном случае мы не сыграем матч или сыграем с командой U19.

2) Со следующего сезона мы не будем участвовать в Кубке Турции в течение двух лет или будем выставлять команду U19.

3) Независимо от решений, которые будут приняты относительно нашей футбольной деятельности в Турции, определить необходимую дорожную карту и реализовать структурирование нашего зарубежного футбола.

4) Обратиться в соответствующие коллегии УЕФА и ФИФА для принятия необходимых мер», – говорится на официальном сайте клуба.

Ранее сообщалось, что турецкий «Фенербахче» может сменить чемпионат из-за нападения фанатов «Трабзонспора» на игроков команды в матче 30-го тура внутреннего первенства. Клуб рассматривает варианты с лигами Бельгии, Нидерландов, Испании, Франции и Италии. После финального свистка матча 30-го тура Суперлиги футболисты «Фенербахче» бурно праздновали победу в центре поля, что не понравилось фанатам хозяев, которые массово выбежали на поле. После этого началась драка, в которой принимали участие и игроки гостей.