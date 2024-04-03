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Сергеев: не нервирует, что «Зенит» не может оторваться от конкурентов в РПЛ

Сергеев: не нервирует, что «Зенит» не может оторваться от конкурентов в РПЛ
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Нападающий «Зенита» Иван Сергеев после победы в первом матче 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России с московским «Спартаком» (2:1) высказался о положении клуба в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.

— Нервирует, что «Зенит» в чемпионате не может оторваться от конкурентов?

— Не нервирует. Впереди ещё девять туров. Основными конкурентами считаю все команды. Все теряют очки: и «Зенит», и другие команды. Мы не обращаем на это внимания и делаем свою работу. В конце посмотрим», — передаёт слова Сергеева корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

После 21 сыгранного матча в Российской Премьер-Лиге Санкт-петербургский «Зенит» возглавляет турнирную таблицу. Подопечные Сергея Семака имеют в своём активе 41 очко. «Краснодар» располагается на второй позиции с 40 очками. На третьем месте находится московское «Динамо». Бело-голубые набрали 38 очков.

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